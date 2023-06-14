Okan Buruk: Icardi para için Suudi Arabistan'a gitmez Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, TV100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Başlığımızı 23 üzerinden attık. Mucizevi bir şey oldu. Hiçbir şey mucize değil bu ligde ama geçen seneyi 13. sırada bitirdik, bu sene şampiyon olduk. Hak edilmiş şampiyonluk başlığını atarım. Fenerbahçe ve Beşiktaş da başarılı baktığında. 3 takım başarılı oldu, 1'i daha başarılı oldu. Aslında ilk antrenmanda konuştuğum insanlar yok şu an. Kampa gittiğim kadro bu kadro değil. İlk kampımızın kadrosundan 2-3 kişi kaldı.

"Sergen Hoca da onu yaşıyor"

Bir takımdan ayrıldığında, kendi seviyenizde takım bulmak zorlaşıyor. Sergen Hoca onu yaşıyor. Başakşehir sonrası 1.5 sene bekledim. Kendi seviyenizdeki takımlarda çalışmalısınız. Şampiyon unvanı alınca o seviyede gitmelisiniz. Sezon başında gelince şampiyon olmalıyız dedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe için de aynısıdır. Bunun dışında bir hedef koymalısınız. Bizim en büyük dezavantajımız psikolojik yıkımdı camia üstündeki. Gelen ve yenilenen oyuncularla yıkımı onarmaya çalıştık. Bugün stadyum doluluk oranlarına baktım, 45 bin ortalama ile oynamışız. Stadyum açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Seyirci, takıma inandı. Bu psikolojiyi erken kırdık. Transferler çok önemliydi bunda. Galatasaray'da çalışmadan önce 'Bir gün inşallah Galatasaray olacak, en doğru zamanda olsun' derdim. Dursun Bey, Erden Bey... Doğru bir ekip, doğru zamanda oldu. Sadece futbolcu, hoca değil; camia ve Galatasaray olarak şampiyon olduk.'

"Birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı"

Geçen seneden Kerem, Nelsson, Marcao en başarılı, ayakta kalmış oyuncularıydı. Biri transfer oldu sezon başında. Onun yerine hemen birini koymak gerekti. Diğer bölgelere transfer gerekiyordu. Oyuncular da psikolojik olarak düşüşteydi. Türk oyunculardan tepki alanlar vardı, baskıyı hissedenler vardı. Çok sevdiğimiz bazı oyuncularla yolları ayırdık. Genel olarak birçok mevkinin transfere ihtiyacı vardı. Bunun üzerinden gittik.

"Oyun formatı çok önemli"

Galatasaray'ın genlerinde dominant, baskılı, rakip kalede oyun vardır. Büyük takımlar baskın ve güçlü oyunlar oynar. Ona uygun oyuncular seçmek önemli. Oyun formatı çok önemli. Özellikle iç saha maçlarında gelen takımlara bunu hissettirdik.

"Arda Güler'i çok beğeniyorum"

Ben çalışmadım Arda Güler ile. Benim oyuncum olsa, beraber olsa daha iyi yorum yaparım. Arda Güler'i herkes ister. Oyunu bu kadar değiştirebilecek bir oyuncu. Şutu, pası, son pası var. Biraz fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Yaşı daha çok küçük. Her şeyi gelişecek. Klas bir oyuncu. Son yıllarda böylesini az görüyoruz. Çok değerli bir isim. Mevkisel olarak, 10 numara olarak Türkiye'nin en iyisi Arda Güler. Kerem muhteşem oynadı. En değerli yerli oyuncular arasında Kerem'i görüyorum. Pasları, kornerleri, serbest vuruşları... İkinci yarıda çok iyi oynadı. Arda ile birlikte Kerem en iyisi.'

"Icardi para için gitmez"