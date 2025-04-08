Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kendisiyle ilgili söylediklerine cevap verdi

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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı sürerken iki takımın hocası arasındaki gerilim de tırmanıyor.

Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylı mevkidaşı Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

Mourinho, Trabzonspor maçının ardından konuyla ilgili soruyan soruya ise "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum çünkü buna vereceğim cevap tehlikeli olabilir. Bence bir görüntü bin kelimeden daha iyidir. Ben size olanları anlatırsam benim versiyonum olur. Galatasaray'ın teknik direktörünün kendince farklı versiyonu vardır. Kelimelerin çok anlamı yok, görüntüler kendilerini konuşur. Eminim Hollywood da izlemiştir olanları." şeklinde yanıt vermişti.

Son olarak Okan Buruk'tan Jose Mourinho'nun Hollywood sözlerine yanıt geldi.

"KENDİ BAŞINA BİR AZİZ NESİN HİKAYESİ"

TV100'e konuşan Buruk şunları söyledi:

"Hakemin raporuna neden böyle yazdığını anlamadım. 'Hakem iyi maç yönetti' demenin bizzat hakem tarafından tahrik sayılması, kendi başına bir Aziz Nesin hikayesi. Maçtan sonra idari direktör Uğur Yıldız geldi söyledi. 'Hakem sana sarı kart göstermiş' dedi. Benim olaydan böyle haberim oldu. Bir yaşıma daha girmiş oldum böylece."

ADAM TIRNAKLARIYLA YÜZÜMÜ ÇİZDİ: CANIM DA ACIDI

"O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir turum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım."

"MOURİNHO'YA CEVAP VERME GEREĞİ DUYMUYORUM"