Okan Buruk: Kaç kupam oldu hatırlamıyorum Galatasaray sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar maçın ardından şampiyonluklarını da kutladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maç sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Toplamda kaç kupam var hatırlamıyorum"

Buruk, "Galatasaray'da teknik adam olarak ilk kupam ama toplamı hatırlamıyorum! 2023'te 23. şampiyonluk ve 3-0 ile kazandık. 3'lerin devam ettiği bir sene oldu." dedi.

"Hak eden sezonu kazandı"

Okan Buruk, "İyi olan kazandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe de puan ortalamasıyla başarılıydı. Onlar da ikincilik mücadelesi veriyor. Galatasaray olarak Türk futboluna katkı yaptık. Güzel bir sezonu, güzel bir karşılaşmayla bitirdik. Hak eden sezonu kazandı!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.