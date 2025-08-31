Abone ol: Google News

Okan Buruk: Kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik" dedi.

Yayınlama Tarihi: 31.08.2025 00:15
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ DAHA ÜRETEBİLİRDİK"

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, şunları dedi:

Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum.

"TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM"

Transfer gündemi hakkında konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim.

