Okan Buruk ve Fernando Muslera'dan mesaj: Karşılaşma için hazırız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesinde karşılaşmaya hazır olduklarını ve sarı-lacivertli rakiplerini beklediklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında 7 Şubat Pazar akşamı karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Bu derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Çok anlamlı bir organizasyon. Bütün gelirlerin depremzedelerle paylaşılacağı bir maç. Üzerimize düşeni Galatasaray takımı olarak yapmaya hazırız. Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız. Taraftarımızla birlikte kutlamamızı yapmak istiyoruz.

"Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim"

Galatasaray çerçevesinde konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Biz Galatasaray olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha geçen sene bir deprem oldu. Hepimiz birlik olduk. Kazanan Türk futbolu olsun; Türkiye olsun.

"Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz"

Yarın sahada olacaklarını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Biz programımıza göre devam ettik. Tam kadro geldik buraya. Yarın sahada olacağız. Bizi ne karşılarsa karşılasın, işimizi yapmaya çıkacağız. Karşımızda hangi rakip olacağı bizim için çok önemli değil. Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz.

"Çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum"

Muslera ise Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkma kararıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

Mutluyuz. Çok iyi bir şekilde çalıştık ve hazırlandık. Yarın çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum.

"Gerçekten mutluyuz burada olduğumuz için"

Mutlu olduklarını belirten Muslera, şu değerlendirmeyi yaptı:

Gerçekten mutluyuz burada olduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız. Burada olmak için çok çalıştık. Bizim için çok önemli bir hedef bu. Geçen sene çok mücadele ettik ve Süper Lig'i kazandığımız için buraya geldik. Şimdi tekrar burada bir final oynayacağız.

"Hocam beni istemeye devam ederse önümde birkaç yıl daha olacaktır"

Önünde birkaç yılı daha olduğunu söyleyen tecrübeli isim, şu sözleri sarf etti: