Okan Buruk: Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor

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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"ÜSTÜN OYNADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Aslında ligin üçüncüsüne karşı deplasman galibiyeti. Üstün oynadık. Maçın tamamında güvenli oynadık. Belki biraz daha üretebilirdik, üçüncü bölgede daha iyi işler yapabilirdik. Ama rakibe isabetli şut vermedik. Gol yemeden kapatmak da önemli.

"MAYIS YAKLAŞIYOR"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Üçüncü bölgede daha iyi olabilsek daha çok gol bulabilirdik. Ligin sonu, mayıs yaklaşıyor. Galatasaray'ın heyecanını gördük, taraftarın heyecanını gördük. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önemli ve değerli bir galibiyet. Cuma günü oynamak önemliydi, haftanın başı. Gelecek haftadan sonra Türkiye Kupası da var. Onun dışında haftada tek maçlar. Hazırlanmamız ve konsantrasyon için de önemli oluyor.

"SAVUNMAYI İYİ YAPTIK"

Buruk, ayrıca şu sözleri sarf etti: