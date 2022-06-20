Okan Buruk, lösemili oğlunun hayalini gerçekleştiriyor

Galatasaray ile el sıkışan ve resmi açıklamayı bekleyen Okan Buruk, hem kendisi hem de ailesi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Resmi imza sonrası lösemili oğlunun hayalini gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un, bir süredir lösemiyle mücadele ettiği öğrenildi.

Paris'te tedavi gören Ali Yiğit'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği kaydedilirken, Okan Hoca'nın sarı-kırmızılı takımda bu kadar ısrar etmesinin nedeni de oğlunun hayali olduğu belirtildi.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Ali Yiğit'in, babasını Galatasaray'ın başında görmeyi çok istediği öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu hayali gerçekleştirmek için sarı-kırmızılılar dışında hiçbir takımla görüşmediğinin altı çizildi.

Torrent bekleniyor

Öte yandan Galatasaray’da, teknik direktör Domenec Torrent’in İspanya’da bulunmasına karşın tazminat konusu için görüşmeler başladı.

Torrent’in menajerinin İstanbul’da olduğu ve Cenk Ergün ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Yıllık 1.5 milyon euro alan Torrent’in bu parası düşürülmeye çalışılıyor.

Katalan teknik adam ile yolların resmi olarak ayrılmasından sonra Okan Buruk açıklanacak.