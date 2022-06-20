Petrol
112.12
-0.88%
Euro
18.2303
0.25%
Dolar
17.3288
0.02%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2535
0.08%
Bitcoin
356.622
9.36%
BTXN Coin
8.49
15.98%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Okan Buruk, lösemili oğlunun hayalini gerçekleştiriyor

    Okan Buruk, lösemili oğlunun hayalini gerçekleştiriyor

    Galatasaray ile el sıkışan ve resmi açıklamayı bekleyen Okan Buruk, hem kendisi hem de ailesi için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Resmi imza sonrası lösemili oğlunun hayalini gerçekleştirecek.
    • 20.06.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un, bir süredir lösemiyle mücadele ettiği öğrenildi.

    Paris'te tedavi gören Ali Yiğit'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği kaydedilirken, Okan Hoca'nın sarı-kırmızılı takımda bu kadar ısrar etmesinin nedeni de oğlunun hayali olduğu belirtildi.

    Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Ali Yiğit'in, babasını Galatasaray'ın başında görmeyi çok istediği öğrenilirken, Okan Buruk'un da bu hayali gerçekleştirmek için sarı-kırmızılılar dışında hiçbir takımla görüşmediğinin altı çizildi.

    Okan Buruk, lösemili oğlunun hayalini gerçekleştiriyor #1

    Torrent bekleniyor

    Öte yandan Galatasaray’da, teknik direktör Domenec Torrent’in İspanya’da bulunmasına karşın tazminat konusu için görüşmeler başladı.

    Torrent’in menajerinin İstanbul’da olduğu ve Cenk Ergün ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Yıllık 1.5 milyon euro alan Torrent’in bu parası düşürülmeye çalışılıyor.

    Katalan teknik adam ile yolların resmi olarak ayrılmasından sonra Okan Buruk açıklanacak.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
    3. Sayfa

    Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

    Görüş Bildir