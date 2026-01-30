Okan Buruk, Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolda bahis operasyonu kapsamında tutuklanan ve haftalardır Silivri Marmara Cezaevi'nde bulunan Mert Hakan Yandaş'ı, futbol dünyasından birçok isim ziyaret etmişti.

Galatasaray'dan daha önce Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Günay Güvenç ve Yunus Akgün, Silivri'ye giderek Yandaş ile görüşmüştü.

Mert Hakan'a bir jest de Okan Buruk'tan geldi.

CEZAEVİNDEKİ YANDAŞ'I ZİYARET ETTİ

Buruk, daha önce yaşanan gerginlikle nedeniyle arasının bozuk olduğu Yandaş'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

"CENTİLMENLİK ADINA ÇOK BÜYÜK BİR ADIM"

Memi Sports adlı YouTube kanalında konuşan Ercanlar, "Okan Buruk, Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti! Pazartesi günü gerçekleşen bu ziyaret, futbol dünyasında centilmenlik adına çok büyük bir adım. Hiç beklemediğim bu şık hareketinden dolayı Okan Buruk'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.