Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı kırmızılı takımın golü 69. dakikada Cedric Bakambu ve 82. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Oyunu çok yavaş oynadık"

Başarılı çalıştırıcı, sözlerine şu şekilde başladı:

"Kazanmamız gereken maçtı, kazandık"

Kadro olarak kısıtlı olduklarını belirten Buruk, şunları dedi:

"Barış'ın sol bek performansı beni sevindirdi"

Okan Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Davinson için büyük hedef Kopenhag maçı"

Oyuncuların sakatlık durumu hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

"Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şunları söyledi:

“Şu andaki gidişatımız olumlu”

Sol bekte ilgili değişik şeyler deneyebildiklerini söyleyen Buruk şöyle dedi:

"Burada Türk kuralı bir yandan bağlıyor. Tercihi oradan dolayı kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynadı, olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Devam eden ligimiz var. Ligde ve Avrupa’da iyi konumdayız. Şampiyonalar Ligi’nde son maça taşıdık. Son maç kazandığımız takdirde her şey bizim elimizde. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma şansımız var. Ligde lider durumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu. Eksik bölgelerimiz düşünüp, ona göre karar verip, devre asında transfer yapmayı düşüneceğiz. Her bölge için hazırlığını yapıyoruz"