Okan Buruk ve Jose Mourinho'dan futbolcularla toplantı

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Süper Lig'de lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puanlık fark attı.

Lige verilen kısa aranın ardından iki takım da çalışmalara başlarken, teknik adamlar da futbolcularla toplantılar yapmaya devam ediyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cumartesi günkü Göztepe maçı öncesinde oyuncularıyla Florya'da bir toplantı yaptı.

Yeni yılın ilk idmanı öncesinde takımı toplayan Buruk, 8 puanlık farka dikkat çekti ve "Rehavete kapılmak yok" dedi.

"REHAVETE YER YOK"

İkinci yarıyla birlikte her şeye sıfırdan başlayacaklarını söyleyen Okan Hoca, "Daha hiçbir şey kazanmadık. Kimse bize 2024-25 sezonunun şampiyonluk kupasını vermedi. Puan farkı sıfırmış gibi başlayacağız. Eğer 8 puanlık farka güvenip rehavete kapılırsak o zaman kaybeden biz oluruz." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER DAHA GÜÇLÜ"

Zirve yarışında en küçük bir gevşekliğin büyük felakete yol açacağını vurgulayan Okan Buruk, "Zor bir fikstürümüz var. İlk yarıda iki kulvarda yarışıyorduk. Şimdi Türkiye Kupası'yla birlikte üç kulvarda olacağız. Çok uzun bir maraton bizi bekliyor. Devre arasında bütün takımlar eksiklerini gideriyor. Karşılaşacağımız rakipler daha da güçlü hâle geliyor. Bu yüzden lig yeni başlıyormuş gibi disiplinden kopmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu ligin en iyi takımıyız. Ama herkesten daha fazla mücadele etmezsek kazanamayız, bunu bilin." diye konuştu.

MOURINHO HIRSLI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda Galatasaray ile oynanacak derbiye kadar kayıp yaşamamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İkinci yarıda herkese bambaşka bir Fenerbahçe izletmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, Cim-Bom ile deplasmanda yapacakları mücadeleye kadar 7’de 7 yapmayı ve derbiye ekstra motivasyonla çıkmayı amaçlıyor. Mourinho bu düşüncesini her fırsatta oyuncularına söyleyerek ilk planı adeta ezberletiyor.

7 MAÇTA 21 PUAN HEDEFLENİYOR

Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisine kadar Hatay, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa ile Kadıköy’de, Konyaspor, Adana Demirspor ve Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe söz konusu maçları kazanarak 21 puanı hanesine yazdırmayı düşünürken, Galatasaray’ın herhangi bir puan kaybıyla ekstra motivasyon sağlayacak.

Seri galibiyetlerle taraftarının da gönlünü almayı planlayan sarı-lacivertli futbolcular, pazar günü Hatay’ı yenerek ilk adımı atmak istiyor.