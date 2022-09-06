Okan Buruk: Yaşar Hoca 10 kişiyle bile kazanabileceğimizi gösterdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 2-1'lik Gaziantep FK müsabakasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray kendi sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla ayrılarak bu sezon kendi sahasındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:

"Hakem çok kötü bir maç yönetti"

"Yaşar Kemal Uğurlu çok kötü bir maç yönetti. Aslında pazartesi gecesi tek maç. İnsanlar güzel bir maç izlemek istiyor. Bir kere bu kadar çok vakit geçirilmesi ve buna izin verilmesi... Hakem çok kötü bir maç yönetti. Bu kadar oyunu yavaşlatma, bu kadar izin verme. Burada Günay'ı suçlamıyorum. Burada maçın hakeminin bunu yönetmesi gerekiyor. Yönetemiyorsanız, bu tür maçlara çıkmayacaksınız ya da atanmayacak. Bu seviyede değiller demek. Verilen kararlar, yanlış görürsün, iyi niyet, kötü niyet orada bir sürü şey arıyoruz ama biraz maçı oynatmaya çalışsalar daha iyi olacaktı.





"Yaşar Hoca 10 kişiyle bile kazanabileceğimizi gösterdi, teşekkür ederim"



10 kişi bir maç kazanmak takımın özgüveninin yerine gelmesi, 10 kişi bile kazanabileceğini görmek bizim için iki katı sevindirici oldu. O yüzden Yaşar hocaya teşekkür ederim."

"Taraftarımız inanılmaz bir destek verdi"

"Maçın başında top bizdeydi, rakip sahada oynadık. Sürpriz bir gol yedik. Arkadan golü bulduk. Yine oyuna hükmettik. Beni asıl mutlu eden, 45. dakikada 10 kişi kalan takım geride kalan dakikada, oyuna hükmetti, rakip sahada oynadı, baskı yaptı, pozisyona girdi... Bu benim için çok değerli, çok önemli. Taraftarımız inanılmaz bir destek verdi."





"Giresun maçında kaybettiğimiz 3 puan en büyük hataydı"

Yeni oluşan bir takım. Transferler geliyor, eklemek istiyoruz. Onun çabası var. Gelecekler var. Çok zor bir süreç takımı oluşturmak için. Sonradan gelenler var. Bu bölümde 10 puan... Benim üzüldüğüm Giresun maçı, orada kaybettiğimiz 3 puan en büyük hataydı. Geçen hafta çok net pozisyonlar kaçırdık. Bu hafta kazandık.





"Takıma 1-2 kişi daha katabilirsek rekabet oluşur"



Mauro Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor Belki 1-2 kişi daha katabilirsek tabii ki rekabet oluşturmak istiyoruz.

Sacha Boey ya da şu an oynayan oyuncularımızdan herhangi biriyle yollarımızı ayırmayacağız.