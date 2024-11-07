Okan Buruk yine rekor peşinde

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Tottenham'ı konuk edecek olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün de galibiyet alması durumunda bir rekora daha imza atmış olacak.

Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

EN ÇOK KAZANAN TÜRK HOCA OLACAK

2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile birlikte zirveyi paylaşan Okan Hoca, 8 galibiyetlik rekoru kırarsa, tek başına en çok kazanan Türk teknik adam ünvanının sahibi olacak

Galatasaray ile Tottenham, bu akşam 20.45'te Ali Sami Yen'de karşı karşıya gelecek.