Okan Buruk'tan büyük başarı: İç sahada üst üste 15 galibiyet Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçıyla birlikte ligde iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

"Hedefimiz şampiyon olmak"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, "Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış" ifadelerini kullandı.

"Allah bize sonucu verdi"

50 yaşındaki çalıştırıcı, "Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz. 1-0'dan sonra bir an, bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi" şeklinde sözlerini sürdürdü.