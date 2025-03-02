Okan Buruk'tan Cihan Aydın'a tepki!

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti.

Fenerbahçe derbisinin ardından düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden takip etti.

CİHAN AYDIN'A TEPKİ

Okan Buruk, 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda Yasin Özcan'a sarı kart çıkmamasının ardından hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.

Yasin Özcan, karşılaşmanın ilk dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmüştü.

Yasin'e ikinci sarı kart çıkmamasına büyük tepki gösteren Okan Buruk, tribünde oturduğu yerden kalkarak hakem Cihan Aydın'a tepkide bulundu.

YASİN'İN OSIMHEN'E FAULÜ

YASİN'İN BARIŞ ALPER'E FAULÜ

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)