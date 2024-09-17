Okan Buruk'tan derbi açıklaması: Kazanmak için oynayacağız Galatasaray sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından konuşan Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında, "Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız." dedi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek 5'te 5 yapmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetini getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi kaydetti.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 90 dakikalık performansı değerlendirdi.

"ÜRETKENLİK ANLAMINDA BİR ÖNCEKİ MAÇIN ÜSTÜNDEYDİK"

Galibiyet için Okan Buruk şöyle dedi:

"Kazanıp hem liderliği ele geçirmek hem de oyunumuzu devam ettirmek istiyorduk. Maçın ilk yarısı bir önceki maçın benzeri oldu. Bence üretkenlik anlamında bir önceki maçın üstündeydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. İlk yarının biraz altında kaldık. Hücum anlamında çok fazla seçeneğimiz yoktu bugün. Bizim asıl kadromuzdan oyuna sokabileceğimiz oyuncu sayısı azdı. Genel olarak oynadığımız oyundan memnunum. Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti bu maç. Haftaya kazanmak için sahada olacağız."

"YUNUS ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ATTI"

Maçta Galatasaray adına gol atan isimlerden Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili Okan Buruk şunları söyledi:

"Yunus'un özellikle maç oynaması gerekiyor. Bundan önceki süreçte daha az süre verdik Yunus'a. Geçen maçtaki performansını çok beğendim. Bugünkü golüyle üzerindeki yükü attı. Barış'ın da attığı gol moral oldu. Yunus ve Barış'ın performansından memnundum. İlk yarıdaki performansımız daha iyiydi. Yunus'a inanıyoruz bu golden sonra formunu yukarıya taşıyacak."

DERBİ AÇIKLAMASI: KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Okan Buruk, hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisi için şu cümleleri kurdu:

"Derbi heyecanını fikstür çekildiğinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hepimizin isteği kavgasız ve dövüşsüz, futbolun kalitesinin yüksek olduğu, futbolun konuşulduğu, hakemin performansının konuşulmadığı bir derbi olsun. Kazanmak için gideceğiz. Rakibimizin de aynı istek ve tutkuyla sahada olacağını biliyoruz. Sakin kalmalıyız ve oyunumuza odaklanacağız. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız."

"5'TE 5 GALİBİYETLE GİDİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde vefat eden Ahmet Çakır’ı anarak başladı ve baş sağlığı diledi.

İlk yarıda geçen maçtan kalan iştahlı oyuna devam ettiklerini söyleyen Buruk şunları söyledi:

"Daha çok ürettik geçen maça göre. 2-0 ile soyunma odasına girdik. Farklı bir skorla da girebilirdik. İkinci yarı iki takım 3 gün önce maç oynamıştı, yorgunluklar ortaya çıktı. İki takım için de kadro kısıtlılığı vardı. Oyunun devamında çok net hamleler yapamadık. Bugün hücum anlamında kadro genişliğimiz kısıtlıydı. Skorun daha yukarıya gitmemesinde saha içerisindeki oyuncularımızın yorgunlukları vardı. İki maçta erken değişiklikler yapmaya çalıştık. Haftaya çok önemli maç var. Buna hazır. 5’te 5 galibiyetle gidiyoruz. Icardi ve Ziyech dışında diğer oyuncularımız bize katılıyor. Hazır bir kadro ile oraya çıkacağız. Hedefimiz galibiyet serimizi devam ettirmek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 gün arayla iki maç ama aynı istek, aynı konsantrasyon önemliydi. Ligde 5 maçı da kazanan tek takımız. Bunu da devam ettirmek istiyoruz"

"HEDEFİMİZ ORADA KAZANMAK"

Ligde cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisi için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü şunları dedi:

"İki takım da çalışacak, hazırlanacak. Lig başladığımız beri birbirimizi seyrediyoruz. Her hafta rakibiniz puan kaybetsin diye birbirini seyreder. İki takım da birbirini tanıyor. Oyuncu seçimleri önemli olacak. Bu maçı galibiyetle bitirdik, yarın da rejenerasyon yapıp, ondan sonraki gün net bir şekilde rakibimize hazırlanacağız. İki takım da kazanmak için oynayacak. Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0’lık maç. Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak"

"ICARDİ, FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Sakatlığı devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Icardi’nin tedavisi devam ediyor. Oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken, en az bir hafta 10 gün için süremizi olacağını düşünüyorum tam olarak iyileşmesi için. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.

"YUNUS, OYNADIKÇA DAHA DA ÜSTÜNE KOYACAĞINA İNANDIĞIM ÇOK YETENEKLİ OYUNCU"

Yunus Akgün’ün geçen maçta da görevini net yaptığını söyleyen Buruk sözlerini şöyle tamamladı:

"Oynadıkça daha da üstüne koyacağına inandığım çok yetenekli oyuncu. Bugün daha da üstüne koyarak devam etti. Gol de attı. Bence o gol onun için güven olacak. Berkan’ı geçen maç girdikten sonra iştahlı olduğunu gördüm. Sol ayaklı bir oyuncu ile hücumda olmak istedim. Oynamak istiyorlar, katkı vermek istiyorlar. Türk oyuncular bizim için çok önemli. Takımın ruhunu tutacak, takıma bu anlamda destek olacak oyuncular. Berkan, Yunus yine Kerem Demirbay takım için önemli oyuncular"