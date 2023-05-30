Okan Buruk'tan Dursun Özbek'e: Merak etmeyin, şampiyonuz

Galatasaray'ın genç teknik direktörü Okan Buruk, kendisinin ikinci, takımının 23. şampiyonluğuna çok yaklaştı.
Ankaragücü maçında alacağı galibiyetle kupayı kazanacak olan Buruk'a maç öncesinde Başkan Dursun Özbek'ten telefon geldi.
İkilinin konuşmasında sarı-kırmızılıların bir numarasının şampiyonluğa inancının tam olduğunu söylediği öğrenilirken, Okan Buruk'un ise oyuncularına güvendiğini ve psikolojik olarak şampiyonluk maçına hazır olduklarının garantisini verdiği belirtildi.
Olası senaryolar
Cim-Bom, Ankaragücü maçından mağlup ayrılsa bile, Fenerbahçe derbisinde alacağı her türlü beraberlik ve galibiyet, sarı-kırmızılılara “şampiyonluk” yazacak. Ancak Galatasaray, Ankaragücü ile berabere kalırsa, sarı-lacivertlilerin iki farklı galibiyetleri bile yeterli olmayacak.
Üç farklı galibiyette, Fenerbahçe, genel averajı da ele geçireceği için mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-lacivertlilerin dört ve daha üstü galibiyeti ise Kadıköy ekibine ikili averajla şampiyonluk getirecek.