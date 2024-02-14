Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye ve rakiplere gözdağı Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi konuştu. Buruk, "Bu sezon dört kupaya da talibiz" dedi.

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Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag gibi takımların bulunduğu grubu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor.

Play-off turu ilk maçında sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen'de Çekya ekibi Sparta Prag’ı konuk edecek.

Avrupa Ligi’nde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Sparta Prag, play-off turuna kalmaya hak kazanmıştı. Grup aşamasında 2 mağlubiyeti bulunan Çekya ekibi, rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri...

"Oyuncularıma güveniyorum"

Avrupa'da yolumuza maç maç bakacağız. Sahamızda önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kendi sahamızda kazanarak devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla birlikte neler yapabileceğimizi gösterdik. Çekya şampiyonu ile oynayacağız. Uzun bir aradan çıktılar. Bu avantaj mı, dezavantaj mı bilemiyorum. Bu maç öncesi dinlenme şansımız da oldu. yüzde 100 olarak hazırız. Kazanmak için her şeyi yapmak istiyoruz. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. İyi bir takımla oynayacağımız için sabra ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum.

"Avrupa dahil dört kupayı da istiyoruz"

Bizim yaptığımız takım oyunu... Ben başında olsam bile, hep birlikte performans sergiliyoruz. İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Ana amacımız Galatasaray'ın başarısı. Camia olarak başarıyoruz. Ne zaman bunu yakalarsak, bunu sahada ve dışarıda ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik bize başarılar getiriyor. Geçen sene şampiyonluk getirdi. Bu sene lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa hedeflerimizden biri. Oyuncularımla birlikte mücadeleyi ortaya koyuyorum. Stada gelen herkesin bu oyuna ortak olmasın istiyoruz. Futbolun içerisinde farklı hikayeler var. Genel olarak hedefimiz her maçı kazanmak. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdik. Şimdi sırada UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig var. Galatasaray armasını yine kupayla taçlandırmak istiyoruz.

"Yerine gelenler elinden geleni yapacak"

Transfer dönemi zor geçiyor. Bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Serge Aurier kalmıştı, o da geldi. Kadromuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Yönetim istediğimiz takviyeleri yaptı. Derrick Köhn transferi daha erken bitse, daha iyi olabilirdi. Zorlu iki maçı kazandık. Takım olduğumuz sürece, oyuncu eksikliği aramayız. Son maçlarda bu takım olgusunu yakaladık. Kim olup olmadığı değil, oyun çok önemli. İyi ve geniş kadromuz var. Sacha Boey önemli oyuncuydu ama yerine oynayanlar elinden geleni yapacaklar. Takımdan beklentim yüksek.

"Tek eksik Hakim Ziyech"

Sparta Prag maçından üç gün sonra Ankaragücü maçı var. Cezalı ve sakatlıklara göre de rotasyon olabiliyor. Geniş kadromuz var, dönen oyuncularımız var. Transferler geldi. Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira takıma döndü. Hakim Ziyech sadece sakat. Onun dışında sıkıntımız yok. Bazen biz oyuncuları değiştireceğiz, bazen doğal olarak değişecek. Ligde hiç puan kaybına tahammül yok. Avrupa'da da yolumuza devam etmek istiyoruz. Maçlara göre oyuncuları değiştireceğiz, diğer maçı düşüneceğiz. Ana hedef kazanmak üzerine olacak. Bütün oyuncuların hazır olması gerekiyor, hepsine şans gelecek.

"Kopenhag'ı kimse tanımıyor..."

Kopenhag'ı kimse tanımıyor ama kolay olarak görüyor. Ne kadrosunu biliyorlar, ne oyuncusunu... Oynadıktan sonra görüyorsunuz. Kopenhag maçı 2-2 bittikten sonra çok büyük eleştiri aldık. Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Sparta Prag da Kopenhag'a penaltılarda elendi ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Güçlü bir takımla oynayacağız. Ancak biz de iyi maçları çok daha iyi oynuyoruz. Konsantre olduk ve karşımızda oynayan bir rakip var; bunun altını çizelim. İlk maçta kazanmak istiyoruz.

"Eryaman'da bir şey olursa sorumlusu TFF"

Eryaman'daki bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz, gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda bir şey. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımızda, siz de gördüğünüzde TFF'nin doğru karar verip, vermediğini göreceğiz. Sorumluluk TFF'nin. Sahayı düşünmeden, kumda da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 gün süre vardı. Sorumlu TFF, olumsuz bir şey olursa; TFF'nin hatalarından biri olacak.

Okan Buruk son olarak takımın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın da oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.