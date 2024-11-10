Okan Buruk'tan fikstür tepkisi!

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Galatasaray, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 3’üncü ve 55’inci dakikalarda Victor Osimhen, 85’inci dakikada Michy Batshuayi attı.

Samsunspor’un gollerini ise 50’nci dakikada penaltıdan Ntcham ile 90+3'üncü dakikada yine penaltıdan Bennasser kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 4’üncü mağlubiyetini yaşadı ve 25 puanda kaldı.

"3 GÜN BİLE OLMADAN YENİ MAÇA ÇIKTIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fikstürden memnun olmadıklarını belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

3 gün bile olmadan yeni maça çıktık. Maç planlamasıyla ilgili bu sene şikayetçiyiz. Oyuna iyi başladık, motivasyonumuz gayet iyiydi. İyi bir takıma karşı oynadık, onlar bize göre daha dinlenmiş olarak geldiler. Bence oyun içinde üstün taraf bizdik. Öne geçtiğimiz dakikalar oldu. Penaltılar için çok bir şey demeyeceğim, kararlarının ağır olduğunu düşünüyorum.

"FARKI YÜKSELTTİK"

En yakın takipçisi Samsunspor ile olan puan farkını açıklarının altını çizen Buruk, şunları dedi:

İyi bir takımız, iyi bir karaktere sahibiz. Yine taraftarımızın desteğiyle önemli bir galibiyet aldık. Samsunspor 2. sıradaydı ve puan farkını 6'ya yükselttik.

"JAKOBS'UN TENDONUNDA AĞRISI OLDU"

Ismael Jakobs'un oyundan çıkması hakkında da konuşan başarılı teknik adam, şu ifadeleri kullandı: