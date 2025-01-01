Okan Buruk'tan futbolculara 8 puan uyarısı

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Süper Lig'de 17 hafta geride kalırken, Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider konumda bulunuyor.

Buna rağmen teknik direktör Okan Buruk'tan takıma uyarı geldi.

8 puan farkla ligde önde olmalarına karşın temkinli hareket eden başarılı teknik adamın, "8 puan önemli bir fark ama işimizi aynı ciddiyetle sürdürmek zorundayız. Güzel bir sene geçirdik. Yeni yılda bizden beklentiler daha fazla ve bunları başarabilecek bir ekibiz." dediği öğrenildi.

"BİZ İYİ BİR TAKIMIZ"

Zorlu ve yoğun fikstüre dikkat çeken Buruk'un şöyle devam ettiği bildirildi: