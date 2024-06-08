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Okan Buruk: Hedef 5. yıldız

Okan Buruk: Hedef 5. yıldız Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, Galatasaray için gelen soruya, "Aşk" yanıtını verdi. Başarılı çalıştırıcı, taraftarlara da mesaj vererek "hedef 5. yıldız" ifadelerini kullandı. Buruk'un verdiği bu cevap sosyal medyada gündem oldu.