Galatasaray, Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine Okan Buruk'un yanı sıra Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.
Yeni maaşı 110 milyon TL
Bu törenin ardından ise sarı-kırmızılılar, Okan Buruk’un yeni sözleşmesini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekibin KAP'a yaptığı açıklamada, Okan Buruk’a yıllık 110 milyon TL maaş verileceği açıklandı.
Galatasaray sorusuna 'aşk' yanıtı!
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Okan Buruk ile gerçekleştirilen bir mini quiz paylaşıldı.
Başarılı teknik adam Galatasaray için gelen soruya, "Aşk" yanıtını verdi.
Taraftara mesaj gönderdi
50 yaşındaki teknik adam, taraftarlara da mesaj gönderdi ve "Hedef 25, hedef 5. yıldız" ifadelerini kullandı.
Birçok soruya yanıtlayan Buruk'un verdiği cevaplar sosyal medyada gündem olurken, sarı-kırmızılılar, videoyu kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tuttu.
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