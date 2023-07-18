Okan Buruk'tan Icardi ve Rashica açıklaması Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Icardi ve Rashica'nın transferleriyle ilgili son gelişmeleri aktaran Buruk, Emre Kılınç ve Morutan'ın geleceğiyle ilgili önemli sözler sarf etti.

GS TV'ye konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Kamp sürecinden memnunuz"

Bu sene bir maç kampı yaptık. Çok çabuk hazırlık maçlarına başladık. Burada da 3 maç yaptık, 4. maça çıkacağız. Antrenmanlarımıza da yüklenerek devam ettik. Genel olarak kamp sürecinden memnunuz. Bir maç hariç, hep stat atmosferinde oynadık hazırlık maçlarını.

"Gençleri kiralık gönderebiliriz"

Çok fazla genç oyuncumuz da var. Burada onlara da süre verdik. Morutan'ın üstüne koyarak geldiğini söylebiliriz. Emre Kılınç'ı oynattık, bir hazırlık maçında sol bekte denedik. O da bizim için iyi bir intiba bıraktı. Akdemiden gelen oyuncularımızın da bir kısmı kiralık gidebilir ve oynayarak geri dönebilir. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi kazanmaları için kiralık gönderebiliriz.

"Barış Alper'in performansından memnunum"

Barış Alper Yılmaz üstüne koyarak çalışıyor. Bu kampta forvet bölgesinde yer aldı. Savunma arkası koşuları ve hücum baskısıyla olumlu işler yaptı. Barış'ın performansından memnunun. Hücum bölgesinde sayı olarak çok azız. Halil Dervişoğlu da dün katıldı.

"Angelino ve Halil bu akşam forma giyecek"

Angelino da Halil de hazır olarak geldiler. Bu akşam oynayacağımız hazırlık maçında onları da kullanmayı düşünüyoruz. Sergio Oliveira'nın bir sakatlığı oldu bu kampta. Onu da test ettikten sonra yavaş yavaş durumunu göreceğiz.

"Icardi ile ilgili süre veremiyoruz"

Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması beklaniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Tam olarak onunla ilgili bir süre veremiyoruz bu nedenle.

"Rashica'da fark var"