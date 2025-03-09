Okan Buruk'tan ilk yarının sonunda yaşanan olay hakkında açıklama

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın galibiyet golleri Fidan Aliti (KK) ve Osimhen'den geldi. Alanyaspor'un tek golünü Tonny Vilhena kaydetti.
"BİR ŞEY YOKKEN VAR GİBİ OLDU"
Okan Buruk ilk yarının ardından yaşananlarla ilgili, şunları dedi:
Eleştirmek istemiyorum ama koridor girişi o kadar kalabalık ki.... Güvenlik görevlileri iki takımdan daha çok. Dar bir giriş, bir şey yokken var gibi oldu. Oradaki karışıklık...
NELER OLDU?
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakanın devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir profesyonel çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti.
Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi. Günay, bu itirazları sonrasında doğrudan kırmızı kart gördü.
Yaklaşık 30 saniye süren konuşmanın ardından taraflar soyunma odasına gitti.
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