Okan Buruk'tan ilk yarının sonunda yaşanan olay hakkında açıklama

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 2-1 kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet golleri Fidan Aliti (KK) ve Osimhen'den geldi. Alanyaspor'un tek golünü Tonny Vilhena kaydetti.

"BİR ŞEY YOKKEN VAR GİBİ OLDU"

Okan Buruk ilk yarının ardından yaşananlarla ilgili, şunları dedi:

Eleştirmek istemiyorum ama koridor girişi o kadar kalabalık ki.... Güvenlik görevlileri iki takımdan daha çok. Dar bir giriş, bir şey yokken var gibi oldu. Oradaki karışıklık...