Okan Buruk'tan Jorge Jesus'a: Kaç ligde çalıştın da Türkiye'ye laf ediyorsun

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezonun sona ermesinin ardından gündeme dair Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor." sözleri hatırlatılan Okan Buruk, Portekizli meslektaşına sert bir eleştiride bulundu.

Daha önce 'Okan Buruk hakemlerle ilgili konuşuyor, Jorge Jesus konuşmuyor' diyorlardı ama bu daha sonra değişti. Çok fazla lig görmüş bir adam değil. Avrupa'da hiçbir büyük ligde çalışmamış bir teknik adamın Türkiye'yi değerlendirmesi komik geliyor. Icardi, Mertens, Zaniolo değerlendirse anlarım ama Avrupa'da çalışmayan insanın, Türkiye Ligi'ni değersiz bulması komik geliyor. Sevilla maçlarına Fenerbahçe iyi oynadı, Türkiye Ligi'nde bu takım. Başarılı performans sergiledi. Sadece Jesus değil, Türkiye'ye gelen yabancı hocalar hep Türkiye'yi küçümsemiştir. Hiçbiri de başarılı da olamamıştır. Son 16 şampiyon Türk teknik adam! Türk teknik adamların başarısı da küçük görülmüştür. Bunu kırmamız gerekiyor. 16 şampiyonluk yeterli sayı. Premier Lig'i farklı bir yere koyalım. İspanya bile eski havasında değil. Bu sene belki 5-10 maç seyretmişimdir. İtalya Ligi aynı zevkte değil. Almanya aynı. Premier Lig ayrı. En çok para orada, en iyi hakemler orada, en iyi hocalar, oyuncular orada. Türkiye Ligi de bence Avrupa'nın değerli ve önemli bir ligi. Doğru kullanamıyoruz bunu.