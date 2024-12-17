Okan Buruk'tan muhteşem dev maç performansı

Haber Merkezi

Süper Lig'de dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Son dakikada gelen golle 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılılar son dönemdeki büyük maçlarda gösterdikleri performansla dikkati çekiyor.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren teknik direktör Okan Buruk, derbi performansıyla ağızları açık bıraktı.

Sarı-kırmızılıların başında şimdiye dek toplam 15 kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşan Okan Buruk, bu maçların 11'inden galibiyetle ayrıldı.

15 MAÇTA 11 GALİBİYET

Okan Buruk; Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet, Trabzonspor'a karşı çıktığı 5 maçta ise 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Buruk, toplamda 15 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet elde etti.