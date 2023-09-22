Okan Buruk'tan Muslera'ya moral: Sen de insansın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takım arkadaşları, Kopenhag maçında hatalı gol yiyen Muslera'ya moral verdi.

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Kopenhag maçında yediği hatalı gollerle tepki toplayan Fernando Muslera'ya takım arkadaşları ve teknik kadro destek oldu.

Müsabakadan sonra morali bozuk olan Uruguaylı eldiveni, arkadaşları ve teknik ekibin teselli ettiği öğrenildi.

"Hepimiz insanız"

Teknik Direktör Okan Buruk'un, Muslera ile yaptığı toplantıda "Hepimiz insanız ve hata yapabiliriz. Sen de bir robot değilsin. Bu maçı unut ve kulübe yaşattığın mutlulukları hatırla." dediği öğrenildi.