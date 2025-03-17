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Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, Kemerburgaz Tesisleri'nde basınla bir araya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, burada açıklamalarda bulundu.

"ARTIK TOP BİZDE"

Okan Buruk, şunları dedi:

Yemek salonumuz güzel, odamız güzel, her şey var. Artık top bizde.

"ORANIN MANEVİ BİR GÜCÜ VARDI"

Açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Florya'nın havası her zaman bambaşka. Oranın manevi bir gücü vardı. Ama bunu biz buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel günler yaşar, kutlamaları burada yaparız.

"FLORYA'DA YAPARIZ İNŞALLAH"

Şampiyonluk kutlamasının Florya'da mı, Kemerburgaz'da mı olacağı sorulan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı: