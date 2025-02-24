Okan Buruk'tan Slavko Vincic'e tepki!

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan derbide Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DURAN TOPLAR DIŞINDA POZİSYON VERMEDİK"

Buruk sözlerine şöyle başladı:

Mücadele iki takım için de çok yüksekti. Fenerbahçe'nin topu bize vereceğini bekliyorduk. böyle oldu. Oyun içinde duran toplar dışında pozisyon vermedik. Biz daha çok üretebilirdik.

"MAÇIN STRESİ ÇOK FARKLI"

Maçın stres ortamından bahseden Buruk, şöyle konuştu:

Biraz daha hareketli olabilirdik. Mario Lemina ve Gabriel Sara'yı iki 8 numara gibi başlattım. İstediklerimi zaman zaman yapabildiler. İlk yarı Osimhen'in kafası var, ikinci yarı dönen toplar. Maçın stresi çok farklı. Kalite, beklentiler derbilerde yüksek olur ama olmadı.

"VINCIC'İN ELİ TİTREDİ"

Sloven hakem Slavko Vincic'i eleştiren Buruk, şunları dedi:

Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık.

"MAÇTAN SONRA VINCIC'E DE SÖYLEDİM"

Vincic'le arasında geçen konuşmayı anlatan Okan Buruk, şunları dedi:

Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün.

"0-0 BİTİRMEYE ÇALIŞTI"

Vincic hakkında eleştirilerine devam eden Buruk, şöyle konuştu:

Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti.

"9 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

Şampiyonluk hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Maç maç düşünmek gerekiyor. Önce kupa, sonra pazar günü Kasımpaşa maçı var. Maçları kazanmak için çıkacağız. Bu kadro kalitemizle, Avrupa'da da yokuz.. Orada üzgünüz. Tam takım olduğumuzda daha güçlü olacağız. Tek maç oynadığımızda daha çok ve daha iyi hazırlanma şansı bulacağız. Şu an hiçbir şey kazanmadık, avantajımız var. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Hedefim önümüzdeki 9 maç, kazandığımız zaman şampiyon oluyoruz.

"LEMINA ÇOK GÜZEL, ÇOK FAYDALI"

Mario Lemina'dan övgüyle bahseden Buruk, şu açıklamayı yaptı: