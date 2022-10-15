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    Okan Buruk'tan takıma tepki

    Okan Buruk'tan takıma tepki

    Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında 2-0 geri düştüğü gol sonrası teknik direktör Okan Buruk, sinirini ceketinden çıkardı.
    • 15.10.2022 - 21:05
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 21:42
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    Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Kayserispor kalesinde ilk tehlikeyi yaşamasına karşın ilerleyen dakikalarda önce oyunda dengeyi sağladı, ardından rakip kalede gol aradı. Ev sahibi Kayserispor ilk olarak 22. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Onur'un golüyle fark 2'ye çıktı

    Kayserispor'un ikinci golü 34. dakikada geldi. Onur Bulut, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

    Okan Buruk tan takıma tepki #1

    Okan Buruk, ceketini fırlattı

    Pozisyon sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını geri koşmaları konusunda uyardı. Buna karşın takımı 2-0 geri düşünce Okan Buruk kenarda sinirlendi. 48 yaşındaki teknik adam, sinirini ceketinden çıkardı ve sert bir şekilde yere fırlattı.

    Okan Buruk tan takıma tepki #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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