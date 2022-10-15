Okan Buruk'tan takıma tepki

Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında 2-0 geri düştüğü gol sonrası teknik direktör Okan Buruk, sinirini ceketinden çıkardı.

Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Kayserispor kalesinde ilk tehlikeyi yaşamasına karşın ilerleyen dakikalarda önce oyunda dengeyi sağladı, ardından rakip kalede gol aradı. Ev sahibi Kayserispor ilk olarak 22. dakikada Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Onur'un golüyle fark 2'ye çıktı

Kayserispor'un ikinci golü 34. dakikada geldi. Onur Bulut, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Okan Buruk, ceketini fırlattı

Pozisyon sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularını geri koşmaları konusunda uyardı. Buna karşın takımı 2-0 geri düşünce Okan Buruk kenarda sinirlendi. 48 yaşındaki teknik adam, sinirini ceketinden çıkardı ve sert bir şekilde yere fırlattı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)