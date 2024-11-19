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Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takım arasında 3. sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın başarısında önemli paya sahip olan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Asist Analiz'e konuştu.

"HEDEF UEFA KUPASI"

"Galatasaray yeniden UEFA kupasını ülkeye getirebilir mi?" sorusuna Buruk, şu yanıtı verdi:

Hedef orayı seçtik bir kere. O hayali önce kurmamız gerekiyor. İnanıyoruz. Kadromuzun da buna hazır olduğunu düşünüyorum.

"KADROMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Okan Buruk, kadrodan çok memnun olduğunu söyledi.

Önceliğimiz Avrupa ve ligde devam etmek. Kadromdan da çok memnunum, yani hiç kimse gitmezse, hiç kimse gelmezse, bu anlamda rahatsızlığımız yok. Sadece Icardi sakatlandı, o mevkiyle ilgili bir şey düşünecek miyiz, o önemli. Direkt olarak santrfor değil belki ama hücumda her yerde oynayabilecek bir oyuncu düşünecek miyiz? Diğerlerini sonra karar vereceğiz.

"YANLIŞ PENALTILAR VERİLDİ AMA OYUN GÜCÜMÜZLE KAZANDIK"

Kendilerine yanlış penaltıların verildiğini ifade eden Buruk, şunları dedi:

Galatasaray, rakip ceza sahasında en çok topla oynayan takım olarak daha çok penaltıyı atan tarafın biz olması gerekirken tam tersi bir tablo var karşımızda. Maçı kazandığımız için bunlar çok dile gelmiyor. Yanlış penaltılar verildi ama oyun gücümüzle kazandık.

"OYUNCULARIMIN GİTMESİNİ İSTEMEM"

"Yunus Akgün'e devre arasında Boey gibi teklif gelse ne yaparsınız?" sorusunu Buruk, şu şekilde yanıtladı:

Hiçbir oyuncumu şu an kaybetmek istemem. Orada oyuncunun tavrı da önemli. Hani Boey gitmeyi çok istedi yani. Onun için önemli bir sıçramaydı. Bazen onun önüne geçemiyorsunuz. Şu an tabii ki hiçbir oyuncumu; Barış gibi, Yunus gibi oyuncularımın gitmesini istemem.

"GUARDIOLA HİÇ OYUNCU DEĞİŞTİRMİYOR"

Okan Buruk, "Geç oyuncu değişikliği yaptığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında şu ifadeleri kullandı:

Guardiola'dan daha erken yaptığımı söyleyebilirim (Gülerek). Guardiola hiç oyuncu değiştirmiyor, öyle bir hocaya da rastlayabilirlerdi... Elit takım ve teknik direktörlere bakınca; çok erken oyuncu değişikliği görmüyorsunuz. Mesela; Tottenham maçında, değişiklik sonrası ileriye gideceğinize daha kötüye de gidebiliyor yani. Bu çok konuşuluyor. Değişiklik yaparsanız da gol yiyebilirsiniz. İnsanlar şeyi de bilmiyor mesela; Osimhen ile geçen Tottenham maçında oldu; Oyuncu değiştir diyor size, kimse görmüyor onu, değiştirine 'Osimhen niye çıktı?' oluyor. Bunları düşünebilmek lazım yani...

"İKİSİ DE GÜÇLÜ"

"Selçuk-Melo-Sneijder-Drogba mı? Torreira-Sara-Mertens-Osimhen mi daha ürkütücü?" sorusuna Buruk, şu cevabı verdi:

Yani ikisi de güçlü. Galatasaray'ın efsane kadrolarından biri. O zaman Burak da vardı. Şimdi Icardi vardı sakatlandı. Galatasaray'a yakışan kadrolar. Kulübün efsanesi olmuş oyuncular. Bu vizyonu gösteren başkan, yönetici ve teknik direktörler de bu anlamda değerli.

"GÖRDÜĞÜM OYUNCULAR ARASINDA EN İYİS ŞU AN"

"Avrupa'da Osimhen'den daha iyi bir forvet?" sorusuna başarılı teknik adam şu yanıtı verdi:

Gördüğüm oyuncular arasında en iyisi şu an. Osimhen %50-60'ında diyebilirim. Buraya geldi direkt oynamaya başladı, sakatlığı oldu, aslında fiziksel olarak %100 bulsa gerçekten çok önemli. Karakteri de çok önemli.

"BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM"

"Barış Alper form düşüklüğü yaşıyor mu? Kendisiyle konuştunuz mu?" sorusu karşısında Buruk, şunları dedi:

Barış Alper'in performansından çok memnunum. Her zaman çalışıyor. Sağ bek, sol bek, açık, kanat beki, ön tarafa koyuyoruz. Her yerde oynuyor. Çok maç oynadı geçen sezondan bu yana. Mental olarak da yoruluyorsunuz. Bazı maçlarda skor katkısı olmadı ama fiziksel olarak rakipleri yıpratıyor. Mesela Tottenham maçında ciddi anlamda yıprattı rakibi.

"EN İYİ OSIMHEN DİYEBİLİRİM"

"Haaland mı Osimhen mi?" sorusu karşısında Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Belki ilk aklınıza Haaland gelir ama City de son haftalarda kaybettiği için şu an en iyi Victor Osimhen diyebilirim.

"JELERT'E ŞANS VERECEĞİZ"

Okan Buruk, Elias Jelert'e şans vereceklerini belirtti.

Jelert; beğendiğimiz ve istediğimiz oyuncuydu. Ona şans vereceğiz tabii ki. Takıma önemli katkı sağlayacağını ileriye dönük düşünüyorum. Daha 21 yaşında. İleriye dönük önemli hizmet edecek oyuncu. Onun da bir öz güvene ihtiyacı var açıkçası. Birkaç maç devamlılıkla oynayabilirse. Burada hep bir yarış var.

"RAKİBİN TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÇOK RAKİBE ODAKLIYIZ"

"Volkan Demirel'le karşılaşacaksınız. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?" sorusu karşısında Buruk, şu şekilde konuştu:

Bodrumspor ile karşılaşacağız aslında. Hangi takımın hocası kim? diye hiç bakmıyoruz. Rakibe göre hazırlanıyoruz. Volkan hoca da iki maça çıktı, üçüncü maçına çıkacak, Hatay'da önemli işler yapmıştı, onun için de hayırlı olsun. Rakibe daha odaklıyız. Rakibin teknik direktöründen çok rakibe daha odaklıyız.

"EN ÇOK KORUYAN KOLLAYANLAR TÜRK OYUNCULAR OLUYOR"

Okan Buruk ayrıca, şu açıklamayı yaptı: