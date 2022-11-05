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Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı istatistikleri

Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı istatistikleri

Kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un daha önce siyah-beyazlılara karşı sadece 1 galibiyetinin bulunması dikkat çekiyor.