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Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı istatistikleri
Kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un daha önce siyah-beyazlılara karşı sadece 1 galibiyetinin bulunması dikkat çekiyor.
- 05.11.2022 - 10:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak.
49 yaşındaki genç teknik adam, kariyerinde toplamda siyah-beyazlılara 13. kez rakip olacak.
1 galibiyet alabildi
Geride kalan 12 maçta Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Okan Buruk'un takımları bu karşılaşmalarda kalelerinde 27 gole engel olamadı. Okan Buruk'un takımları ise 9 kez fileleri havalandırdı.
Genç teknik direktör, Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir takımını çalıştırırken 2019-2020 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.