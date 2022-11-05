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    Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı istatistikleri

    Kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un daha önce siyah-beyazlılara karşı sadece 1 galibiyetinin bulunması dikkat çekiyor.
    • 05.11.2022 - 10:14
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    Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı istatistikleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında ilk kez bir Beşiktaş derbisi heyecanı yaşayacak.

    49 yaşındaki genç teknik adam, kariyerinde toplamda siyah-beyazlılara 13. kez rakip olacak.

    1 galibiyet alabildi

    Geride kalan 12 maçta Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

    Okan Buruk'un takımları bu karşılaşmalarda kalelerinde 27 gole engel olamadı. Okan Buruk'un takımları ise 9 kez fileleri havalandırdı.

    Genç teknik direktör, Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir takımını çalıştırırken 2019-2020 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.

    Okan Buruk un Beşiktaş a karşı istatistikleri #1


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