Dün Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte olaylar devam etti.
Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.
OKAN BURUK'UN BURNUNU SIKTI
Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı.
Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı.
Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.
Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü.
MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?
Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.
Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak.
Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış