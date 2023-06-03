Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten Icardi tarzı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit saçını sarıya boyatarak, Mauro Icardi'nin tarzına geçiş yaptı.

Galatasaray ile ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Teknik Direktör Okan Buruk, hastalığını atlatan oğlu Ali Yiğit'in hayalini de gerçekleştirmiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Galatasaray, şampiyon olarak tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk da başarısını kısa sürede tekrarladı.

Buruk, 2018-2019 sezonunda Başakşehir ile kazandığı şampiyonluğun ardından antrenörlük kariyerinde 2. kez bu sevinci yaşadı.

Hastalık süreci zorlu geçmişti

Yeşil sahalarda başarılı olan Okan Buruk, ailesine de çok bağlı biri. Buruk, oğlu Ali Yiğit'in hastalığından dolayı bir süre takım çalıştırmamıştı.

Ali Yiğit'in tedavi sürecinde sık sık Fransa'ya giden Okan Buruk, her zaman oğlunun yanında oldu. Buruk, Ali Yiğit'in hayalini de gerçekleştirdi. Ali Yiğit, babasını Galatasaray'ın başında görmeyi çok istiyordu.

Okan Buruk, 24 Haziran'da Ali Yiğit'in doğum gününde sarı-kırmızılılara resmi imzayı attı. Başarılı teknik direktör, oğlunun hastalık sürecinde ona Galatasaray ile moral ve motivasyon verdi.

49 yaşındaki teknik adam, hastalığını atlatan Ali Yiğit'e yaşattığı mutluluk sayesinde şampiyonluk sonrasında çifte sevinç yaşadı.

Son olarak Ankaragücü maçından sonra Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Ali Yiğit Buruk'u omuzlarına aldı ve birlikte taraftara üçlü çektirdi.

Icardi tarzı beğenildi

Futbolcuların da çok sevdiği genç, saçını sarıya boyatarak hayranı olduğu Arjantinli yıldızın tarzına bürünmüş oldu. Bu fotoğraf sosyal medyayı da salladı.