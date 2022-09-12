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- Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü
Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü
- 12.09.2022 - 10:26
- Güncelleme : 12.09.2022 - 10:48
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Kerem'in 2, Gomis'in 1 golüyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.
Üçlüyü Buruk'un oğlu Ali Yiğit çektirdi
Fakat burada Okan Buruk’un takıma şans getirdiğini düşündüğü oğlu Ali Yiğit Buruk, takımının önüne getirildi ve taraftarlarla üçlü çektirdi.
O anlarda Ali’nin mutluluğu yüzünden okundu. Buruk'un oğlu Ali, uzun süredir lösemi tedavisi görüyor. Ali, rahatsızlığının büyük bir kısmını atlatmış durumda.