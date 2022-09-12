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    Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü

    Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'ten maç sonu üçlü

    Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinin üçlüsü, teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'tan geldi.
    • 12.09.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:48
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    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-kırmızılılar, Kerem'in 2, Gomis'in 1 golüyle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

    Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

    Oyuncular takım halinde misafir tribünü önüne giderek galibiyeti kutladı. Mücadelede 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratlar yapan taraftarlar, genç futbolcunun "üçlü" tezahüratını yaptırmasını istedi.

    Okan Buruk un oğlu Ali Yiğit ten maç sonu üçlü #1

    Üçlüyü Buruk'un oğlu Ali Yiğit çektirdi

    Fakat burada Okan Buruk’un takıma şans getirdiğini düşündüğü oğlu Ali Yiğit Buruk, takımının önüne getirildi ve taraftarlarla üçlü çektirdi.

    O anlarda Ali’nin mutluluğu yüzünden okundu. Buruk'un oğlu Ali, uzun süredir lösemi tedavisi görüyor. Ali, rahatsızlığının büyük bir kısmını atlatmış durumda.

    Okan Buruk un oğlu Ali Yiğit ten maç sonu üçlü #2

    Okan Buruk un oğlu Ali Yiğit ten maç sonu üçlü #3


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