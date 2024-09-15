Okay Yokuşlu: Kimse 90 dakika defans yapmak istemez Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşma iki takımın da birer gol bulmasıyla 1-1 berabere bitti.

Bordo-mavililerin golünü atan Okay Yokuşlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"ERKEN KIRMIZI KART GÖRDÜK"

Karşılaşmayı değerlendiren Okay Yokuşlu şöyle dedi:

"Zor bir maç oldu bizim için. Bugünü böyle hayal etmemiştik. Hayalimizde olan ilk dakikadan itibaren baskıyla fırsat yaratmaktı. İlk 10 dakika bunu başardık. İştahımız yerindeydi. Maalesef çok erken kırmızı karttan sonra maçın seyri değişti. Uzun süre 10 kişi oynadık. Biraz daha kendinizi ekonomik kullanmak istiyorsunuz. Birbirimize yakın durup savunmaya çalıştık."

"HİÇ KİMSE 90 DAKİKA DEFANS YAPMAK İSTEMEZ"

Okay Yokuşlu ayrıca "Oynadığımız oyundan tatmin olduk desem yalan olur. Hiç kimse 90 dakika defans yapmak istemez. Bugünün önemli tarafı takım olarak savaşmamız. Umarım önümüzdeki maçlar galibiyeti alacağımız maçlar olur." ifadelerini kullandı.