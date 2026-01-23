Oktay Derelioğlu tek tek yorumladı: Galatasaray’da düşüş, Beşiktaş transfer, Fenerbahçe’de şampiyonluk…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak yorumlarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, Beşiktaş yönetimine eleştirilerde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER GÜNDEMİ: YAPMASINLAR!

Derelioğlu, siyah-beyazlı yöneticilerin taraftara verdiği sözleri yerine getiremediğini söyledi.

Açıklamalarını sürdüren eski golcü, Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlıklara vurgu yaptı.

Siyah-beyazlıların önemli oyuncularını gönderdiğine dikkat çeken Derelioğlu, daha sonra dikkat çeken bir öneride bulundu.

Derelioğlu, siyah-beyazlıların yapılacak transferlerde acele etmemesi gerektiğini belirtti.

Derelioğlu ayrıca, Beşiktaş'ın şu an transfer yapmamasının daha hayırlı olacağı görüşünü savundu.

"GALATASARAY, KOCAELİSPOR YENİLGİSİNDEN BERİ SAHADA YOK"

Derelioğlu, daha sonra ise Galatasaray'ın oyunundaki düşüşün altını çizdi.

Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de oynanan Kocaelispor mağlubiyeti sonrası oyun olarak sahada kaybolduğunu belirten Derelioğlu, "Galatasaray, Kocaelispor maçından sonra sahada yok." dedi.

Derelioğlu, Galatasaray'da bir Mauro Icardi sorunu olduğunu da aktararak Arjantinli oyuncunun, sezon sonu takımdan ayrılacağını söyledi.

"ICARDI SEZON SONU AYRILACAK"

Icardi'nin yeni sözleşme konusunda hayal kırıklığına uğradığı için bilerek oynamadığını da vurgu yapan Derelioğlu, son olarak Fenerbahçe'yi ele aldı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Derelioğlu, sarı-lacivertli oyuncuların bireysel performanslarındaki düşüşe dikkat çekti.

ALANYASPOR, İSMAİL YÜKSEK VE ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜ...

Birkaç isim hariç Fenerbahçe'de düşüşün gözle görülür şekilde olduğunu da ifade eden Derelioğlu, İsmail Yüksek'in bahis operasyonları sonrası düşüş yaşadığını belirtti.

Derelioğlu, en son ise Fenerbahçe'nin Darwin Nunez'i transfer etmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacağını da aktardı.

İşte Oktay Derelioğlu'nun son yayınımızda söyledikleri...