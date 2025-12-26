Oktay Derelioğlu'ndan gündem yorumu: Sergen Yalçın hiçbir şey yapmadı

YENİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ

Efsane golcü Oktay Derelioğlu, futbol kamuoyunu sarsacak yorumlarıyla ESH Spor ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

4 büyüklerle ilgili yorumlarıyla ses getiren Derelioğlu, bu hafta da dikkat çeken açıklamalarla kamera karşısındaydı.

"TRANSFER ÇOK FAZLASIYLA İRDELENECEK BİR İŞ"

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Derelioğlu, ilk olarak "Beşiktaş nasıl bir transfer süreci geçirmeli?" sorusuna yanıt verdi.

Derelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi transfer çok ince, detaylı, çok fazlasıyla irdelenecek bir iş. Çünkü para harcıyorsunuz. Ve hocanın açıklaması net oyuncu alacak diyor. Net oyuncu demek maliyet demek. Yani net oyuncuyu alabilmek için bu maliyetleri ilk önce harcamak, içeriği boşaltmak. İkisi de birbirine eş değer. Bugün benim bildiğim sadece Beşiktaş'ın 21 yaş altı 2 tane oyuncu alma hakkı boş. 21 yaş altı bulamayacağı da alamayacağı için de daha önce işte Ricardo Arroyo işte ne bileyim 2 tane oyuncu geldi. Hava şartlarından dolayı. 7 milyon euro verildi ama yok ortada. Ne hikmetse neredeler bilmiyoruz. Yok oldular. Şimdi bu oyuncuları alabilmek için net oyuncuları bir kere 6 oyuncu demek net oyuncu. 15 milyon euro maliyeti koysak minimum ki zor. En son duyduğuma göre Sancho ile ilgilenmiş Beşiktaş. 10 milyon euro Aston Villa'da şu anda bonservis. Kendisi de 10 istedi. Bunun şeyine bakarsan işte 3 yıllık anlaşmasına bakarsan sana 40-50'ye mal olacak. Hadi bunu yıla bölersen tek oyuncu olarak hadi buna 20 koydum. Diğerlerine de işte 10'ar 15'erden koysan 6 oyuncu. 100 milyon euro yıllık maliyeti ki uzun yıllara bu devam ettiği zaman 3 yıllık 4 yıllık anlaşmalar yaptığın zaman daha da artıyor. Oysa ki Sergen Hoca açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi Türkiye Ligi'nden asla oyuncu almayacağız. Yanlış mı? Niye almayacaksın? Mesela Fenerbahçe şimdi Musaba'yı aldı. Orada satış bedelini hiç muhatap olmadan aldı. Yüksel Yıldırım'da muhatap olmadan aldı. 5.5-6 milyon euro hesaplı geldi. Şimdi öyle kaliteli ligimizde oyuncular var ki. Beşiktaş'ın forveti boş. Yok. Abraham oyun içerisinde hiç olmayan bir oyuncu. Yani son Rize maçında oyundan çıktı, rahatladı takım. Galip gelmesinin ana nedeni Abraham'ın çıkmasıydı.

"SERGEN YALÇIN HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

"Sergen Yalçın kendisinden önceki teknik direktörlerden farklı olarak ne yaptı?" sorusunu efsane futbolcu, şöyle cevapladı:

Hiçbir şey yapmadı, daha kötü oldu. Net. İstatistik anlamında zaten hani bakıldığında Giovanni ve Ole çok daha önde. Şimdi bir takımın beraberliğindeki hocasıyla birlikteki ortalama, not ortalaması maç başı bir buçuksa, hele büyük bir takımsan konuşacak bir şey yok. 15 maçta bir buçuk benim bildiğim yani. 15 maç ne yapar 45 puan. 45 puan işte bir buçuk topladığın zaman yarısı gitmiş. Giovanni Van Bronckhorst çok iyi başladı. Devamını getiremedi. Solskjaer hiç iyi başlayamadı. Bizim ligimizde de kendi içimizde de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon hep iyi olmak zorunda. Olmadığı zaman değiştirirler. Ve bu kadar uzun soluklu, kötü olan bir Beşiktaş ben tarihinde, 122 yıllık tarihinde hatırlamıyorum. Araştırdığımda da işte bir dönem küme düşmeden işte çıkmışlar. Ama o bir sezon, bir sezon. Ama benim bu anlattığım pandemi ve sonrası. Beş sezondur havlu atıyor Beşiktaş. İçeride bölünmüşlük var zaten camiada. Yani kongre üyeleri, işte kulübün divanı, işte yönetimi. Herkes birbirinin hatasını kollayıp, üzerine basarak geçmeye çalışıyor.

"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK YARIŞINA GİRMESİ ÇOK ZOR"

"Beşiktaş şampiyonluk yarışına geri dönebilir mi ?" sorusunu Oktay Derelioğlu, şu şekilde yanıtladı:

İnşallah girer ama çok zor. 6 tane net oyuncu söyleniyor. 6 tane net oyuncu alıp. Hızlı bir şekilde entegre etmek. Adaptasyonunu sağlamak. 13 puan geride olup. O oyunun geleceğini vermemişsin. O oyunun bir geleceği yok. Ben görmüyorum. En önemli oyuncun Rafa Silva. O yok oldu gitti.

"BEN ICARDICİYİM"

Süper Lig’de golcü sıralaması yapan Derelioğlu, ilk sıraya Mauro Icardi'yi koydu ve şunları dedi:

Ben Icardiciyim. Her zaman. Şu andaki performansıyla baktığımda yani gelinen noktada Osimhen'i ikiye koyarsın. Şu an Türkiye'nin en iyi iki forveti. Yani Icardi ile anlaşma sağlıyorlar galiba. Ben burada söylemiştim yani. Beşiktaş ya da Fenerbahçe Icardi'yi almalı. Eğer gidecekse Galatasaray'dan ayrılacaksa. Icardi müthiş bir forvet ya. Jhon Duran ben forvet olarak şey yapmıyorum. Daha çok kenar oyuncusu, serbest bir oyuncu profilinde. Üçe Onuachu'yu koyarım. Yani Ali Sowe var benim beğendiklerimden. En-Nesyri şu an bitik. En-Nesyri fişi çekmiş. En-Nesyri mi Abraham mı mesela seçme hakkım olsa En-Nesyri seçerim.

"ÇOK AMAÇSIZ BİR OYUN OYNUYOR KEREM"

Fenerbahçe'de performans düşüklüğü olan futbolcular hakkında konuşan Derelioğlu, şu sözleri sarf etti: