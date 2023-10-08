İHA

Süper Lig’in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, şu şekilde konuştu:

Maç aslında beklediğimiz gibi geçti. Bu maça Şenol hocaya göre hazırlanmıştık fakat yakın zamanda yaşanan olaylar sebebiyle teknik direktör değişikliğine gittiler. Maç içinde birkaç tane planımız vardı. Beşiktaş’ı izleyip sonuca gitmeyi bekledik. Yediğimiz ilk golde çok şanssızdık. İlk yarı çok pozisyon vermemeye çalıştık. Sonuçta Beşiktaş ile oynuyorsunuz ve bu kolay bir durum değil. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. Birkaç net pozisyon da bulduk. Onlardan bir tanesini atmamız gerekiyordu. Ön alan baskısını daha iyi yaptık. Beşiktaş da biz de zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün aldıkları galibiyetten dolayı Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Onlara da bundan sonraki süreçte şans diliyorum.