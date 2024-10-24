Olcay Şahan: Maç maç bakıyoruz

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 3 beraberliğe imza atarak 18 puan toplamayı başardı.

İzmir ekibi böylece lider Batman Petrolspor’un averajla hemen arkasında yer alıyor.

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Beykoz Anadolu maçını hem de hafta sonu oynayacakları Fethiyespor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu.

"RAKİPLERİMİZİ ÇOK İYİ ANALİZ EDİYORUZ"

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde yapılan antrenman sırasında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, Beykoz Anadolu Spor galibiyeti ile ilgili olarak, şunları dedi:

Öncelikle rakip takımı da gösterdikleri mücadele için tebrik ederim. Her hafta rakiplerimizi çok iyi analiz ediyoruz, doğru analiz ve doğru strateji ile galip geldik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teknik ekibime teşekkür ederim. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Oyuncu felsefesi ve oyuncu mücadelesine baktığımız zaman güzel bir rekabet içindeyiz ve bunun da ekmeğini yiyoruz şuan. İnşallah gelecek haftalarda da aynen böyle devam eder. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı vardır, bunu her hafta dile getiriyorum.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Fethiyespor müsabakasına da değinen Şahan, sözlerini şöyle noktaladı: