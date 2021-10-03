Olcay Şahan dillerden düşmeyen "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" demecinin hikayesini anlattı.

Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki Olcay Şahan, futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Kariyerine unutulmaz goller sığdıran Şahan NTV'nin konuğu oldu.

Elazığspor maçında attığı golden sonra yaptığı, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım." demeci, dillere pelesenk olmuştu.

Şahan, Dortmund'a karşı sol ayağıyla attığı golü ve Elazığspor maçı sonrası yaptığı açıklamayı anlattı.

Olcay Şahan'ın 'müthiş sol ayak' hikayesi İZLE



"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA YAPIŞTIRDIM"

Şahan konuşmasında, "80 bin kişinin içine oynuyoruz, Dortmund stadı çok bilinmiş bir stattır. Takım da çok güçlüydü, hocaları Jurgen Klopp... En iyi dönemlerindeki Dortmund. İlk yarıda o maçta kaleye 4 tane şutumuz var ama nasıl; köşe bayrağa, 10 metre üste, hepsini de ben vurmuşum.

Devrede moraller bozuk ama hoca motive ediyor. 'Farketmez. Vur. Olsun dağlara taşlara gitsin.' diyordu. İkinci yarıda öyle bir top geldi ki rastgele vurdum müthiş sol ayağımla yapıştırdım.





SOL AYAK HİKAYESİ

Benim içim dışım aynıdır. Müthiş sol ayağımın da bir hikayesi var aslında. Samet Hoca'ya, ben transfer olduğumda bu videoyu göstermişler. Samet Hoca'yla sözleşmeyi konuşuyoruz. Hoca diyor ki, 'Oğlum sen sağ ayağını da kullanabiliyor musun?' Hoca beni tanımıyor normal, Almanya'dan geliyorum. Ben hocaya bakıyorum, espri yaptığını sandım.

Bakıyorum espri yapmadı, ciddi ciddi sordu. Ben de 'Hocam ben zaten sağ ayağım, bu golü tesadüf sol ayakla attım' dedim. Hoca da 'Ooo tamam o zaman sen bizim topçusun.' dedi. Öyle bir makara yaptık, öylece Samet Hoca'yla tanıştık." ifadelerini kullandı.