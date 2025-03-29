Ole Gunnar Solskjaer: 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum

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Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 71 puanda kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.

"HARİKA BİR GALİBİYET"

"Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını kazandı. Bu maçta farklı bir taktikle oynadı. Bu taktikte neleri doğru yaptı Beşiktaş?" sorusuna Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Aslında ilk gole bakabiliriz ilk golde. Harika bir gol, inanılmaz bir gol attı Rafa. Akışkan ve hareketliydik öndeki 4 oyuncuyla. ilk 30 dakika çok iyi oynadık. 10 kişiye karşı oynamayı çok sevmiyorum. Bundan önceki iki maçta da 10 kişiye karşı oynamıştık. İlk yarım saat çok iyiydik. Torreira çok iyi bir gol attı ama takımım harika bir reaksiyon gösterdi. Gurur duyuyorum onlarla. Taraftarımız da gurur duymalı. Harika bir galibiyet.

"İYİ DEFANS YAPAN BİR TAKIMIZ"

Solskjaer, sözlerine şöyle devam etti:

Bence sezon boyu sağlam ve iyi defans yapan bir takımız. Son iki maçta hayal kırıklığı yaşadık. Torreira'yı tebrik ediyorum, imkansız bir goldü. Orada daha agresif olabilirdik ama imkansız bir gol dediğim gibi. Oyuncularım yüksek şiddette, agresif oynadı. Kendileri için, aileleri için ve taraftar için oynadılar. Hepsi sonuna kadar savaştı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

"ZEKİ OYUNCULARIMIZ VAR"

Zeki oyuncuları olduğunu söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, şu açıklamayı yaptı: