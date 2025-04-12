Ole Gunnar Solskjaer: Ameliyat lazım

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-0 yenildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YAZI BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Maçın ardından konuşan Solskjaer, şunları dedi:

Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlarımız da haklı olarak hayal kırıklığı yaşıyor. Çok zor bir sezon geçiriyoruz. Artık yazı beklemek zorundayız.

"İLAÇ KURTARMAZ, AMELİYAT LAZIM"

Takımını eleştiren Norveçli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız, hatanızı telafi etmezseniz maç kazanamazsınız. Futbolun altın kuralı bu. Bu takımı ilaç kurtarmaz, bu takıma ameliyat lazım.

"HEDEFİMİZ HALA DEVAM EDİYOR"

Sonuna kadar savaşacaklarını dile getiren Solskjaer, şunları dedi:

Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Mustafa Hekimoğlu ile ilgili de konuşan Norveçli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum.

"TARAFTAR MUTSUZ"

Solskajer, son olarak şu sözleri sarf etti: