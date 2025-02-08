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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada penaltıdan Joao Mario kaydetti.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Norveçli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MUTLUYUM"

Oyuncularından memnun olduğunu belirten Solskjaer, şunları dedi:

Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansından mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım.

"İYİ HAZIRLANMAMIZ LAZIM"

Gelecek hafta oynayacakları Trabzonspor maçı hakkında konuşan Ole Gunnar Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız.

"BU SAATTE OYNANMASI TEHLİKELİ OLABİLİR"

Maç saatini eleştiren Solskjaer, şöyle konuştu:

Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!

"TARAFTARIMIZA BU SOĞUKTA GELDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik direktör, şu şekilde konuştu: