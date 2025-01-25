Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk sınavında

Haber Merkezi

Beşiktaş, pazar günü saat 16.00’da Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Hakem Oğuzhan Çakır yönetimindeki maçı, Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak yönetecek.

BEŞİKTAŞ’IN DURUMU

Ligde 31 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, son 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2025 yılında 5 maçta 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak, "bay" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

ANTALYASPOR’UN DURUMU

Antalyaspor, ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 21 puan topladı ve 14. sırada yer alıyor.

SOLSKJAER’İN SÜPER LİG’DEKİ İLK MAÇI

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Solskjaer, Beşiktaş ile Athletic Bilbao’yu 4-1 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı.

EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Ayrıca, Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında yer alıyor ve bu oyuncular, kart görmeleri durumunda Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.