Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’de ilk yenilgisini aldı

İHA

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

5 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALMIŞTI

Norveçli teknik adam, siyah-beyazlılarla Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarından zaferle ayırılırken, Antalyaspor ile ise berabere kalmıştı.

TRİBÜNLER DESTEK OLDU

Beşiktaş tribünleri, yenilgiye rağmen maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e destek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası Norveçli teknik adama alkışlarla destekte bulundu.