Omar Colley: Beşiktaş'la hep bir yerlerde bir bağlantım olmuştu Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'la hep bir yerlerde bir bağlantım olmuştu. Buraya gelmeden önce bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu bile söyleyebilirim" dedi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Sampdoria'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Omar Colley, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

30 yaşındaki futbolcu, derbi galibiyeti ve takım arkadaşları hakkında konuştu.

"Buraya gelmeden önce bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu bile söyleyebilirim"

Omar Colley, Fenerbahçe derbisi hakkında şunları söyledi:

"İlk derbimde kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe maçındaki galibiyet camia için önemliydi. Beşiktaş'la hep bir yerlerde bir bağlantım olmuştu. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman heyecanlı gelirsiniz ama kötü bir zamana geldi. Ama bu kimsenin suçu değil. Günün sonunda takıma katkı verebiliyorsam, bu benim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Hocamızla aramız çok iyi, iyi bir ilişkimiz var. Buraya gelmeden önce bir nebze Beşiktaş taraftarı olduğumu bile söyleyebilirim. Daha önce Beşiktaş'la denk geliyordum. Rakip olarak maçlara çıkmıştım. Atmosferin ne kadar iyi olduğundan daha önce bahsedilmişti."

"Tayyip Talha'ya geçmiş olsun diyorum"

Sakatlanan Tayyip Talha Sanuç hakkında konuşan Colley, şu ifadeleri kullandı:

"Benim işim gol atmak değil, öncelikli görevim savunma. Tayyip Talha'ya geçmiş olsun diyorum. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Aslan gibi güçlü, en iyi şekilde dönecektir. Yanınızda kimin oynadığından ziyade, iletişiminiz önemli. İyi iletişim sayesinde şu ana kadar her şey yolunda gidiyor."

"Şenol Güneş, tarih yazdığımızı söyledi maçtan sonra"

Savunma oyuncusu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hocamız çok mutluydu. Tarih yazdığımızı söyledi maçtan sonra. Emirhan İlkhan ile Beşiktaş hakkında konuştuk. İyi bir insan, iyi bir çocuk. Ben de orada kendisine yardımcı olmaya çalıştım. İdmanlarda gördüğüm kadarıyla çok iyi bir potansiyeli var. Oralara gitmek zordur. Umuyorum orada kalıcı olur. Türk ve İtalyan futbolu farklı yapılara sahip. Umarım orada iyi işler çıkarabilir."

"Mert kadar topla ilişkisi bu kadar iyi olan başka bir kaleci görmedim"

Gambiyalı futbolcu, son olarak şu açıklamaları yaptı: