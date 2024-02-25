Omar Colley: Biraz daha gelişmemiz gerekiyor

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Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanına gitti.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.



Beşiktaş'ın savunmacısı Omar Colley kazandıkları İstanbulspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Biraz daha gelişmemiz gerekiyor"

Daha fazla gelişim göstermeleri gerektiğini söyleyen Colley şu ifadeleri kullandı:

"Maç içinde daha iyi yapmamız gereken detaylar var. Takımı tebrik ediyorum. iyi bir yoldayız. Goller attık ve gol yemedik. Biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Topa daha çok sahip olup, sabırlı olmalıyız. Bu iki konuyu geliştirmemiz gerekiyor."