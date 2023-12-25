Omar Colley: Gelecek seneye sıfırdan başlayacağız Beşiktaş'ın savunmacısı Omar Colley, Hatayspor galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ikinci golünü atan Omar Colley, karşılaşmanın ardından, "Öncelikle tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Yönetimimiz ve taraftarlarımızı tebrik ederim. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlar sanki bir daha maç kazanamayacağımızı düşünüyordu. Buralara gelmek o yüzden zor oldu. O yüzden bu galibiyet hem zorluydu hem de önemliydi bizim için" ifadelerini kullandı.

"Gelecek seneye sıfırdan başlayacağız"

Gol atmak için ekstra bir çalışma yapmadığını söyleyen 31 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, "Gol atma konusu benim için ekstra bir durum. Ben bir savunmacıyım ancak duran toptan veya farklı şekilde katkı vermek sevindirici ama daha da önemli olan 3 puan kazanmaktı. Yılın son maçını oynadık böyle kazanmak güzel. Gelecek seneye sıfırdan başlayacağız. Beşiktaş camiasına taraftarlara armağan ediyorum bu golü ve galibiyeti. Duran toplar için özel bir çalışma yapmıyorum. Bu sezon benim için ekstra bir sezon olarak geçiyor" dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı: