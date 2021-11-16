Omar Elabdellaoui: Ocak'ta dönüyorum

Geçirdiği talihsiz kaza yüzünden yaralanan Omar Elabdellaoui sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ocak ayından itibaren forma giymeye başlayabileceğini açıkladı.

Geçirdiği talihsiz kaza sonucu gözünden yaralanan ve uzun süredir Galatasaray forması giyemeyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği zor zamanlar hakkında bilgiler aktaran Omar Elabdellaoui, Ocak ayından itibaren sahalara geri dönebileceğini duyurdu.

Omar, açıklamasında ayrıca Galatasaray'a, sarı-kırmızılı taraftarlara ve Fatih Terim'e bu süreç içerisinde kendisine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

“ABLAMIN GÖZÜNDEN HÜCRELER ALDIK”

Omar Elabdellaoui'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün güzel bir gün! Son on bir aydır neler yaşadığımı hepinize anlatmanın zamanı geldiğini hissediyorum. Bu, şüphesiz hayatımın mümkün olan her şekilde en zor dönemi oldu.

Kaza ilk olduğunda benim için her şey tamamen karanlıktı, tamamen kördüm ve yüzüm tamamen yanmıştı. Yavaş yavaş sol gözümle görmeye başlamıştım ve bir süre sonra sol gözümle mükemmel görebiliyordum. Sağ gözüm ağır yaralandı ve yakın zamana kadar o gözüm ile göremiyordum.

Çok uzun bir yoldu ve birçok ameliyat oldum. Göz kapağımın bir kısmını yaktıktan sonra ilk adım, çok zor bir iş olan göz kapaklarımı yeniden oluşturmaktı. Daha sonra tüm ailemi test ettikten sonra gözüme kök hücre almam gerekiyordu; ablam %100 uyumluydu! Ki bu benim için büyük şanstı. Sonra ablamın gözünden hücreler aldık ve benim gözüme yerleştirdik.





“OCAK AYINDA DÖNÜYORUM”

Bugün sağ gözümle tekrar görebilmemin belki de en büyük nedenlerinden biri bu. Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran, ihtiyacım olan son operasyon olan kornea nakli oldum.

Bu yaşadıklarımı kısa bir şekilde anlatıyor. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarımdan tam zindeliğe kavuşmak ve Ocak ayından itibaren oynamaya başlamak için onay alıyorum. Bu yüzden şu an tek odak noktam mümkün olan en iyi forma girmek ve kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek."