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    Omar Elabdellaoui'den tazminat talebi

    Omar Elabdellaoui'den tazminat talebi

    Omar, kalan 1 yıllık sözleşmesini feshetmek isteyen Galatasaray yönetiminden bu sezonki alacaklarının tamamı olan 1.4 milyon euroyu istedi.
    • 01.09.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:54
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    Galatasaray yönetimi, Omar Elabdellaoui ile masaya oturdu ancak beklemediği bir yanıt aldı...

    Sarı-kırmızılılar, yeni transfer edilen Leo Dubois ve sezona çok iyi başlayan Sacha Boey’un ardından sağ bekte üçüncü oyuncu durumuna düşen Omar’ın sözleşmesini feshetmek için harekete geçti.

    Omar Elabdellaoui den tazminat talebi #1

    1.4 milyon euro istedi

    30 yaşındaki futbolcuya bu sezon oynama şansının kalmadığını anlatan yöneticiler, mukaveleyi feshetmek istediklerini bildirdiler.

    Hürriyet'in haberine göre; kontratının bitimine 1 yıl kalan Omar ise bu sezonki ücretinin tamamını yani 1.4 milyon euro stedi.

    Hoş karşılanmadı

    2021 yılbaşı gecesi evinde geçirdiği kaza nedeniyle 1 yılı aşkın süre sahalardan uzak kalan Omar’ın tedavisi süresince sözleşmesinde yer alan ücreti ‘oynuyormuş’ gibi ödeyen Galatasaray yönetimi, futbolcunun bu tavrını hoş karşılamadı. Sarı-kırmızılılar Omar ve menajeri ile bir kez daha görüşüp anlaşmaya çalışacak.

    Omar Elabdellaoui den tazminat talebi #2


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