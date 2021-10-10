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    Ömer Bayram Aslantepe'den loca kiraladı

    Ömer Bayram Aslantepe'den loca kiraladı

    Galatasaray'da yıllık 6.5 milyon TL kazanan 30 yaşındaki sol bekin 900 bin TL ödeyerek Aslantepe’den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 08:57
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    Van Aanholt'un yerine Rizespor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Ömer Bayram, Mohamed'e yaptığı asist ve hücuma verdiği destekle galibiyette önemli rol oynamıştı.

    Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun fikstürde daha çok şans vermeyi düşündüğü Ömer, taraftar tepkisiyle karşılaşsa da çalışkanlığının ödülünü alıyor.

    Çocukluktan Galatasaraylı olan ve transferi açıklandığında sarı-kırmızı formalı fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, sevgisini lafta bırakmadı.

    Ömer Bayram Aslantepe den loca kiraladı #1

    900 BİN TL’YE KİRALADI

    30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı.

    Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray 'a bağışladı.

    Geçmiş dönemde Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu. Bu listeye son olarak Ömer Bayram da eklendi.

    Ömer Bayram Aslantepe den loca kiraladı #2

    “UZUN BİR MARATON”

    Tuzlaspor maçının ardından konuşan Ömer Bayram, "İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar" dedi. A Milli Takım'a çağrılmadığı için hayal kırıklığı yaşamadığını bildiren tecrübeli futbolcu, "Bu milli görevimiz. Ben olsaydım başka arkadaş çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve milli takımımız başarılı olsun" yorumunu yaptı.

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